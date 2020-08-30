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Malatya'da kooperatifleşen kadınların el emekleri kazanca dönüştü

Malatya'da kooperatif çatısı altında birleşen girişimci kadınlar, ürettikleri reçel, marmelat, kurutmalık ve takılarla aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Malatya'da kooperatifleşen kadınların el emekleri kazanca dönüştü
30.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 30.08.2020 11:08

Malatya'da kooperatif çatısı altında birleşen girişimci kadınlar, ürettikleri reçel, marmelat, kurutmalık ve takılarla aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Kırsal kesimlerde yaşayan ve üretim yapan kadınları birleştirmek amacıyla yaklaşık 1 yıl önce 7 kadın tarafından kurulan "Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi", kısa sürede kentteki diğer kadınları da bünyesine dahil ederek 350 üyeye ulaştı.

Kadınlar tarafından üretilen reçel, marmelat, tarhana, kurutmalıklar, yöresel yemekler ve takılar hem kooperatif tarafından açılan markette hem de dijital ortamda satışa sunularak Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor.

Üretilen ürünler, kooperatif bünyesindeki gıda mühendisinin kontrolünden sonra tüketiciye sunuluyor.

"Amacımız kırsal kesimdeki kadınlarımıza destek olmak"

Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi Başkanı Yıldız Güder, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kadın istihdamına verdiği önemden yola çıkarak kooperatif kurmaya karar verdiklerini belirtti.

Her zaman üreten kadınlara destek olmayı hedeflediklerini aktaran Güder, şunları kaydetti:

"Amacımız kırsal kesimde yaşayan kadınlarımıza destek olmak. Kooperatifi hem sosyal, kültürel hem de ekonomik olarak kadınlarımızı kalkındırma amacıyla kurduk. Kadınlarımıza uygulamalı eğitimler veriyoruz. Daha profesyonel sağlık ve hijyen koşulları altında ürettikleri ürünleri, ulusal ve uluslararası alanda satışa sunuyoruz. Fırat Kalkınma Ajansı tarafından 'Kadınım, Kazanırım ve Kalkınırım' projesiyle Malatya'ya 1 milyon 350 bin liralık bütçeyi kazandırmış olduk."

Güder, tüm ürünlerin hijyen ve sağlık koşullarına uygun olarak üretildiğini, ambalaj üzerinde bulunan barkodlarda da üreticinin isminin yer aldığını söyledi.

Malatya'nın yanı sıra internet üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına satışlarının bulunduğunu anlatan Güder, tüketicilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

"Kendim üretip satıyorum"

Kooperatif üyesi Semiha Aslan da yaptığı ürünleri kooperatif bünyesinde satma imkanı bulduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Evde yaptığı üretimi aile bütçesine katkısı olması için kooperatifle sürdürdüğünü aktaran Aslan, "Erişte, tarhana ve yemeklerimi evime katkı olsun diye yapıyordum. Şimdi ise kooperatifle buluşturarak para kazanıyorum. İnşallah aileme ve çocuklarıma destek olacağım." dedi.

Kooperatifte takı tasarımı yapan Mukadder Yantut ise birçok kadının üretime katılma şansının olduğuna dikkati çekti.

Yaptıkları ürünleri kooperatif aracılığıyla müşterilere ulaştırdıklarını belirten Yantut, "Kafe marketimiz var. Çeşitli doğal ve geleneksel ürünlerimiz satılıyor. Bizim yaptığımız ürünler özel ambalajlarda satılıyor. Çanta, bez çantalar, kavanoz kapakları, takı tasarımları gibi tasarımla ilgili her şeyi yapabiliyoruz. Hem geleneksel hem de modern tasarımlar yapıyoruz." diye konuştu.

Kafe market müşterisi Nihal Elver de kentte böyle bir kooperatifin olmasının gurur verici olduğunu, ürünleri beğenerek aldığını söyledi.

Kaynak: AA

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