Malatya'da kontrollü normalleşmede metrelerce kuyruk oluştu
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Malatya'da kontrollü normalleşmede metrelerce kuyruk oluştu

İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ - Haberler | Sağlık

Malatya'da kontrollü normalleşmede metrelerce kuyruk oluştu Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın ardından Malatya'da berberlerde ve PTT önünde yoğunluk oluştu.

Malatya'da kontrollü normalleşmede metrelerce kuyruk oluştu

MALATYA - Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın ardından Malatya'da berberlerde ve PTT önünde yoğunluk oluştu.

Malatya'da Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar berberlere akın etti. Berberlerde gün boyu randevular doldu. Vatandaşlar, banka ve kargo işlemlerini halletmek için de Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi'nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasına akın ettiler. Sabahın erken saatlerinden itibaren PTT Başmüdürlüğüne gelen vatandaşlar, bina önünde metrelerce kuyruk oluşturdular. Sırada bekleyen vatandaşlar arasında zaman zaman sosyal mesafede de unutuldu.

Malatya'da kontrollü normalleşmede metrelerce kuyruk oluştu
Malatya'da kontrollü normalleşmede metrelerce kuyruk oluştu
Malatya'da kontrollü normalleşmede metrelerce kuyruk oluştu
Malatya'da kontrollü normalleşmede metrelerce kuyruk oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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