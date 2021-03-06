Kontrollü normalleşme sürecinde mesire alanlarına drone destekli denetim

İnderesi ile Orduzu Tabiat Parklarında drone ile Kovid-19 denetimi Jandarmanın semt pazarında denetim yapılması Malatya'da kontrollü normalleşme sürecinde mesire alanlarına drone destekli denetim MALATYA - Malatya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme...

İnderesi ile Orduzu Tabiat Parklarında drone ile Kovid-19 denetimi

Jandarmanın semt pazarında denetim yapılması Malatya'da kontrollü normalleşme sürecinde mesire alanlarına drone destekli denetim

MALATYA - Malatya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla jandarma ekipleri mesire alanlarıyla semt pazarlarında drone destekli denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli (sarı) kategoride yer alan kentte, normalleşme sürecinin başlamasıyla mesire alanlarında denetim gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, İnderesi ile Orduzu Tabiat parklarında hem yaya hem de drone ile denetim yaptı.

Semt pazarlarında da denetimlerini sürdüren ekipler, vatandaşların

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş