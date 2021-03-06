Kontrollü normalleşme sürecinde mesire alanlarına drone destekli denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kontrollü normalleşme sürecinde mesire alanlarına drone destekli denetim

06.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:27

İnderesi ile Orduzu Tabiat Parklarında drone ile Kovid-19 denetimi Jandarmanın semt pazarında denetim yapılması Malatya'da kontrollü normalleşme sürecinde mesire alanlarına drone destekli denetim MALATYA - Malatya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme...

İnderesi ile Orduzu Tabiat Parklarında drone ile Kovid-19 denetimi

Jandarmanın semt pazarında denetim yapılması Malatya'da kontrollü normalleşme sürecinde mesire alanlarına drone destekli denetim

MALATYA - Malatya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla jandarma ekipleri mesire alanlarıyla semt pazarlarında drone destekli denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli (sarı) kategoride yer alan kentte, normalleşme sürecinin başlamasıyla mesire alanlarında denetim gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, İnderesi ile Orduzu Tabiat parklarında hem yaya hem de drone ile denetim yaptı.

Semt pazarlarında da denetimlerini sürdüren ekipler, vatandaşların

Kontrollü normalleşme sürecinde mesire alanlarına drone destekli denetim
Kontrollü normalleşme sürecinde mesire alanlarına drone destekli denetim
Kontrollü normalleşme sürecinde mesire alanlarına drone destekli denetim
Kontrollü normalleşme sürecinde mesire alanlarına drone destekli denetim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar Demet Özdemir Hakan Taşıyan
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Taşdemir Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kontrollü normalleşme sürecinde mesire alanlarına drone destekli denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 14:27:52. #1.16#
title