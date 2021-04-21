Malatya'da Konak Tecde arasındaki alternatif yolda çalışmalar tamamlandı
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Malatya'da Konak Tecde arasındaki alternatif yolda çalışmalar tamamlandı

Malatya'da Konak Tecde arasındaki alternatif yolda çalışmalar tamamlandı
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından Konak ve Tecde mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan alternatif yolda yapılan asfalt çalışması tamamlanarak yol, kullanıma açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından Konak ve Tecde mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan alternatif yolda yapılan asfalt çalışması tamamlanarak yol, kullanıma açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2,5 kilometrelik yolda bakım, onarım ve asfaltlama çalışması yapan ekipler yolun asfaltını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile yolda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'nın her yerinde çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tecde Banazı arasında şimdiye kadar kullanılmayan yol açılarak asfaltlandı. Trafiği de önemli ölçüde rahatlattı. Malatya'nın her noktasında Büyükşehir Belediyemizin kanalizasyon, yol ve asfalt ve çevre düzenlemesi gibi muhakkak bir çalışması var. Yoldaki çalışmaları gerçekleştiren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımıza ve ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yolumuzun Banazı ve Tecde başta olmak üzere yolu kullanan bütün hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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