Malatya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı
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Yeşilyurt, Malatya, Polis, 3. Sayfa

Malatya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

Malatya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı Malatya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.

14.04.2020 03:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 03:27
Malatya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

Malatya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

MALATYA - Malatya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Feyza sokak içerisinde yaşanan olayda husumetli oldukları ileri sürülen G.Y. ile R.T ve F.T. arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga da G.Y. tarafından tüfekle açılan ateş sonucunda R.T. ile F.T. yaralandı.Olayı gerçekleştiren G.Y. ile olaya karıştığı belirlenen 2 kişi kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, kendilerine ait özel araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden R.T. ile F.T. burada tedavi altına alındı.

Olay yerinde ve olaya karıştığı belirlenen bir araçta polis ekipleri inceleme yaparken, olayda kullanılan suç aleti G.Y.'nin ailesi tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

Kaynak: İHA

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