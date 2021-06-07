Malatya'da kısıtlamayı ihlal eden 21 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da kısıtlamayı ihlal eden 21 kişiye ceza

Malatya'da kısıtlamayı ihlal eden 21 kişiye ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da, korona virüs salgını kapsamında Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında izin belgesi olmadan dışarı çıkan 21 kişiye 18 bin 900 TL tutarında ceza yazıldı.

Malatya'da, korona virüs salgını kapsamında Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında izin belgesi olmadan dışarı çıkan 21 kişiye 18 bin 900 TL tutarında ceza yazıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Ülke genelinde kısıtlamaya büyük oranda uyulurken, bazı kentlerde izin belgesi olmadan dışarı çıkanlara cezai işlem uygulandı. Malatya'da da polis sorumluluk bölgesinde kısıtlama kapsamında yapılan denetimlerde izin belgesi olmadan sokağa çıktıkları tespit edilen 21 kişiye 900'er TL'den toplam 18 bin 900 TL ceza kesildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında açmaması gereken iş yerlerini açan 2 iş yerine de ceza uygulandı.

Öte yandan, bir vatandaşa maske takmamaktan 900 TL ceza yazılırken, Covid-19 hastası olup da dışarı çıkmaması gerektiği halde dışarı çıkan bir başka vatandaş ise evine yönlendirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ücreti fazla bulan damat, kuaförü bastı! Yaşanan dehşet anları kamerada
Ücreti fazla bulan damat, kuaförü bastı! Yaşanan dehşet anları kamerada
Çocukların kavgasına aileler de dahil olunca ortalık savaş alanına döndü
Çocukların kavgasına aileler de dahil olunca ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da nefes kesen kovalamaca: Polis suç makinesini böyle yakaladı
İstanbul'da nefes kesen kovalamaca: Polis suç makinesini böyle yakaladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Muharrem İnce Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç
Magazin Hadise Hazal Kaya Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Merih Demiral Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya'da kısıtlamayı ihlal eden 21 kişiye ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:47:21. #1.16#

title