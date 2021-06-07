Malatya'da kısıtlamayı ihlal eden 21 kişiye ceza

Malatya'da, korona virüs salgını kapsamında Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında izin belgesi olmadan dışarı çıkan 21 kişiye 18 bin 900 TL tutarında ceza yazıldı.

Malatya'da, korona virüs salgını kapsamında Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında izin belgesi olmadan dışarı çıkan 21 kişiye 18 bin 900 TL tutarında ceza yazıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Ülke genelinde kısıtlamaya büyük oranda uyulurken, bazı kentlerde izin belgesi olmadan dışarı çıkanlara cezai işlem uygulandı. Malatya'da da polis sorumluluk bölgesinde kısıtlama kapsamında yapılan denetimlerde izin belgesi olmadan sokağa çıktıkları tespit edilen 21 kişiye 900'er TL'den toplam 18 bin 900 TL ceza kesildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında açmaması gereken iş yerlerini açan 2 iş yerine de ceza uygulandı.

Öte yandan, bir vatandaşa maske takmamaktan 900 TL ceza yazılırken, Covid-19 hastası olup da dışarı çıkmaması gerektiği halde dışarı çıkan bir başka vatandaş ise evine yönlendirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı