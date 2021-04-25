Malatya'da kısıtlamayı ihlal eden 104 kişiye 93 bin lira ceza
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Malatya'da kısıtlamayı ihlal eden 104 kişiye 93 bin lira ceza

Malatya'da kısıtlamayı ihlal eden 104 kişiye 93 bin lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 104 kişiye 93 bin 600 TL ceza uygulandı.

Malatya'da korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 104 kişiye 93 bin 600 TL ceza uygulandı.

Malatya'da polis sorumluluk bölgesinde son 24 saatte yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri tespit edilen 104 kişiye 900'er TL'den toplam 93 bin 600 TL ceza kesildi. Yapılan denetimlerde Covid-19 kurallarına uymayan 5 iş yeri ile 2 toplu taşıma aracına da ceza uygulandı.

Korona virüs hastalığı nedeniyle kentte 33 kişinin yurt karantinasında bulunduğu öğrenilirken, evde izolasyon kuralına uymayarak dışarı çıkan bir kişi de tekrar evine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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