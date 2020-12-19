Malatya'da kısıtlamalarda denetimler sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malatya'da kısıtlamalarda denetimler sürüyor

19.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:43
Malatya'da kısıtlamalarda denetimler sürüyor

Korona virüs ile mücadele kapsamında dün akşam 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Malatya'da polis ekipleri de aralıksız denetimlerini sürdürerek, sokakta bulunan araç ve vatandaşları kontrol ediyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında dün akşam 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Malatya'da polis ekipleri de aralıksız denetimlerini sürdürerek, sokakta bulunan araç ve vatandaşları kontrol ediyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle başlayan hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasında bu hafta sonu da Malatya'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Araç ve yaya trafiğinin büyük oranda durduğu kentte sadece kısıtlamadan muaf olan mesleklerde çalışanlar dışarı çıkabiliyor. Vatandaşlar da akşam 17.00'ye kadar evlerine en yakın market ve fırınlara araçsız giderken, polis ekipleri de kent merkezinde denetimlerini sıklaştırdı.

Durdurulan araçlarda kısıtlamadan muaf olduğuna dair sürücülerin evrakları incelenirken, yaya olarak dolaşan kişilerde sorgulanarak kısıtlamadan muaf olmadıklarına dair bir belge ibraz etmedikleri takdirde haklarında cezai işlem uygulanıyor. - MALATYA

Malatya'da kısıtlamalarda denetimler sürüyor
Malatya'da kısıtlamalarda denetimler sürüyor
Malatya'da kısıtlamalarda denetimler sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Defne Samyeli Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Pierre Webo Çağdaş Atan Ümit Şamiloğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kaza İtfaiye Üsküdar Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da kısıtlamalarda denetimler sürüyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 15:47:24. #1.14#
title