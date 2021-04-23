Malatya'da kısıtlamada sokaklar boş kaldı
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Malatya'da kısıtlamada sokaklar boş kaldı

Malatya'da kısıtlamada sokaklar boş kaldı
Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Güncel

MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, cadde ve sokaklar boş kaldı.

MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, Malatya'da, meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Sokağa çıkma yasağı kapmasında bulunan iş yerlerinin kapalı olduğu kentte, polis ekiplerince kent merkezinde denetim gerçekleştirildi. 


Malatya'da kısıtlamada sokaklar boş kaldı
Malatya'da kısıtlamada sokaklar boş kaldı
Malatya'da kısıtlamada sokaklar boş kaldı
Malatya'da kısıtlamada sokaklar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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