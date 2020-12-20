Malatya'da kısıtlamada sokaklar boş
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Malatya'da kısıtlamada sokaklar boş

20.12.2020 15:00 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:05
Malatya'da kısıtlamada sokaklar boş

MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, cadde ve sokaklar boş kaldı.

MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında Malatya'da, meydan, cadde ve sokaklarda güvenlik güçleri ile belediye ekipleri dışında kimse dışarı çıkmadı. Sokağa çıkma yasağına uyan ve fırın, eczane gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerin kapalı olduğu kentte, temizlik ekipleri ise görevlerini sürdürdü. Kısıtlamaya uymayarak dışarı çıkanlar ise polis ekiplerince cezai işlem uygulanıyor.


Malatya'da kısıtlamada sokaklar boş
Malatya'da kısıtlamada sokaklar boş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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