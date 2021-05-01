Malatya'da kısıtlama günleri sakin geçiyor
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Malatya'da kısıtlama günleri sakin geçiyor

Malatya'da kısıtlama günleri sakin geçiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'da, korona virüs tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan tam kapanmanın ikinci gününde şehir merkezi boş kalırken, polis ekipleri de kentin giriş ve çıkışında denetimlerine devam etti.

Malatya'da, korona virüs tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan tam kapanmanın ikinci gününde şehir merkezi boş kalırken, polis ekipleri de kentin giriş ve çıkışında denetimlerine devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren 17 günlük kapanma, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 itibariyle başlamıştı. Tam kapanma kararıyla birlikte bazı meslek grupları hariç tüm vatandaşlar 17 gün boyunca sokağa çıkamayacak. Sadece zorunlu ihtiyaçların en yakın market ve fırından giderildiği tam kapanma kararı kapsamında Malatya'da kent merkezinde ve bazı kavşak ile noktalarda polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Kısıtlama kapsamında polis tarafından kentin önemli kavşak ve ana arterlerinde uygulama noktaları oluşturulurdu. Yaya ve araç ile geçiş yapan tüm vatandaşlar durdurularak kontrol edildi. Görevi gereği sokağa çıkma izni olmayan vatandaşlara da cezai işlem uygulandı. - MALATYA

Malatya'da kısıtlama günleri sakin geçiyor
Malatya'da kısıtlama günleri sakin geçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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