Malatya'da kış lastiği denetimlerine başlandı
Haberler » Güncel » Malatya'da kış lastiği denetimlerine başlandı - Haber

Malatya'da kış lastiği denetimlerine başlandı

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğünce kış lastiği denetimlerine başlandı.

04.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:27
Malatya'da kış lastiği denetimlerine başlandı

'da İl Emniyet Müdürlüğünce kış lastiği denetimlerine başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 2019 ile 2020 tarihleri arasında kent genelinde kış lastiği uygulamasına başlandı.

Kış lastiği takma zorunluluğu getirilen araçlara, kış lastiği takılmaması durumunda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince 625 lira idari para cezası uygulanacak.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Haber

Son Dakika Haberleri
14:42 Öğretmenin kullandığı otomobilin çarptığı öğrenci, toprağa verildi - Haber
14:42 İzmir balığın dilinde yetişen parazitler, görenleri şaşırtıyor-2 - Haber
14:42 Kütahya'da otomobil refüjdeki ağaca ve direğe çarptı: 3 ölü, 2 yaralı - Haber
14:42 Çorlu'da "ekmeğin gramajına dikkat edin" uyarısı - Haber
14:36 Maltepe Üniversitesinde "Son Gelişmeler Işığında Suriye Krizi ve Türkiye" konferansı - Haber
14:26 YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi - Haber
14:09 Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi - Haber
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar - Haber
13:23 Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı - Haber
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
10:14 Google'ın kurucuları CEO'luğu bırakıyor! Teknoloji devi şirketin başına Hintli müdür geçecek
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı