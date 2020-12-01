Malatya'da kış lastiği denetimi
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Malatya'da kış lastiği denetimi

01.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:23
Malatya'da kış lastiği denetimi

Malatya'nın Darende ilçesinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, D 300 kara yolunun Yenice Mahallesi yol ayrımında yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda uygulama yaptı.

Ekipler, kış lastiği takmayan veya lastiğinin ömrü kısa olan sürücülere kanun maddesi gereğince cezai işlem yaptı.

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Sürücü ve şoförlere kış şartlarında araç kullanımı hakkında teknik bilgiler de veren ekipler, sürücülere tedbirsiz ve hazırlıksız yola çıkmamaları, araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları, ani durup kalkma yapmamaları ve takip mesafesini korumaları uyarısında bulundu.

Bu arada, Darende Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri de D 300 kara yolunda kış lastiği uygulamasını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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