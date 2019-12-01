Malatya'da "kış lastiği" denetimi

01.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:42

Malatya'da, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "kış lastiği" denetimlerine başlandı.

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için Malatya - Adıyaman kara yolunda ticari araçlarda "kış lastiği" ve lastik diş derinlikleri kumpasla kontrol edildi.

Ekipler, Malatya - Adıyaman kara yolu üzerindeki uygulama noktasında denetimler yaparak sürücülere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Denetimler kapsamında, hafif ticari araçlar, minibüs, tır, kamyon ve otobüsler durdurularak kumpasla lastiklerin diş derinliklerine bakıldı.

Uygulama noktasında kontrol edilen araçların sürücülerine kurallara uyulmaması halinde 625 lira ceza uygulanacağı hatırlatıldı.

Vatandaşların can ve mal güvenliği için "kış lastiği" uygulamasının yanı sıra araçlarda zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmalarının önemli olduğu anlatılırken kontrollerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kontrol sonrasında jandarma ekipleri tarafından sürücülere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Kaynak: AA