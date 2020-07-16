Malatya'da kırmızı ışıktan geçen otomobil kamyonete çarptı: 5 yaralı
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Malatya'da kırmızı ışıktan geçen otomobil kamyonete çarptı: 5 yaralı

Malatya'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kamyonete çarptı.

Malatya'da kırmızı ışıktan geçen otomobil kamyonete çarptı: 5 yaralı
16.07.2020 02:20 | Son Güncelleme: 16.07.2020 02:48

Malatya'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kamyonete çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya -Elazığ karayolu çöşnük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Elazığ istikametinde gelerek Ankara istikametine seyir halinde olan Volkswagen marka İ.Y. yönetimindeki 44 ED 022 plakalı otomobil iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak, Yeşilçam Caddesi istikametinden,Yusuf Özal Caddesi istikametine seyir halinde olan Nissan marka A.S. idaresindeki 44 LD 533 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre savrulan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada sürücüler ile birlikte 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafiğin kısa bir süre kontrollü sağlandığı kavşakta kazaya karışan araçların bulundukları yerden kaldırılmasıyla birlikte trafik normale dönerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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