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Malatya'da kiraz hasadında sona doğru

Malatya'da Kiraz hasadında sona doğru gelinirken, üretici bu yıl emeğinin karşılığını alamadı.

Malatya'da kiraz hasadında sona doğru
04.07.2020 11:48 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:53

Malatya'da Kiraz hasadında sona doğru gelinirken, üretici bu yıl emeğinin karşılığını alamadı.

Bu yıl il genelinde 3-4 bin ton civarında Kiraz rekoltesi tahmin edilirken, bu yıl verimin iyi olmasından dolayı üretici kirazın kilosunu toptancıya 3-4 lira arasında sattı. Rekoltenin iyi olmasından dolayı fiyat düşüklüğü yaşanması üreticiyi üzdü.

Dalbastı Kirazı ihraç edildi

Malatya'nın meşhur Dalbastı Kirazı'nın yetiştiği Yeşilyurt ilçesinde de bu yıl Kiraz rekoltesi bin ton civarında tahmin ediliyor. Genelde ihraç ürünü olarak satılan Yeşilyurt Dalbastı Kirazı, aranan Kirazlar arasında yer alıyor.

Bu yıl rekoltenin yüksek olmasının yanı sıra Dalbastı Kirazı, geçmiş yıllara göre çok kaliteli. Yağışlar zamanında oldu, ağaçlar meyvelerini besledi ve kaliteli ürün elde edildi. Yeşilyurt Dalbastı Kirazı, ihraç ürünü olarak ihracatçıya toptan 3-5 lira arasında satıldı.

Yarışma 21 Haziran'da düzenlenmişti

Diğer yandan, Malatya'nın meşhur Dalbastı Kirazı'nın yetiştiği Yeşilyurt ilçesinde her yıl en iyi kiraz yarışması ile En bakımlı Kiraz bahçesi yarışması düzenlenerek, dereceye giren üreticiler ödüllendiriliyor. Bu yıl da 21 Haziran'da düzenlenen en iyi Kiraz yarışmasında ise birinci Fırat Ödemiş, ikinci Metin Şalvarcı, üçüncü Mustafa Budak, dördüncü Abdullah Kızılkaya olmuştu. En bakımlı Kiraz bahçesi kategorisinde ise birinci Ömer Topaloğlu olurken, ikinciliği Mesut Toros, üçüncülüğü ise Ahmet Danacı elde etmişti. Dereceye giren üreticilere toplam 16 bin 500 TL para ödülü takdim edilmişti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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