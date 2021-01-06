Malatya'da kırağı tutan kayısı ağaçları güzel görüntüler oluşturdu
06.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:48
Malatya'da hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Darende ilçesinde kırağı tutan kayısı ağaçları ve sis güzel görüntüler oluşturdu.
Malatya'da hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Darende ilçesinde kırağı tutan kayısı ağaçları ve sis güzel görüntüler oluşturdu.
İlçede sabah etkisini gösteren sis sonrası oluşan kırağı, ağaç, yol ve kayısı bahçelerini beyaza bürüdü.
Kırağı düşen ağaç ve bitkiler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Yörede yaşayan fotoğraf sanatçıları da soğuk havaya aldırış etmeden kırağı tutan ağaç ve bitkileri fotoğrafladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen