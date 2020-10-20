Malatya'da kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Malatya'da dolandırıcılık ile çeşitli suçlardan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü operasyonla yakalandı.

Malatya'da dolandırıcılık ile çeşitli suçlardan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, hakkında telefonla dolandırıcılık ile çeşitli suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen R.K'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

İkameti Adıyaman'da olan şüpheli R.K'nin Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde bir evde kaldığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla R.K'yi yakaladı.

R.K işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş