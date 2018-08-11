Malatya'da Kekik Balında Verim Düşük

Malatya'nın Darende ilçesinde, arıların bal sağımının sona erdiği şu günlerde yağışların ve kurağın etkisiyle kötü bir dönem yaşanıyor.

Kekik balının en önemli üretim merkezlerinden olan Darende'de bahar mevsiminin bol yağışlı ve yaz ayının kurak geçmesinden dolayı bal üreticileri, verim açısından son 10 yılın en düşük yılını geçiriyor.

Sofraların vazgeçilmezi arasında kokusu ve aromasıyla sıkça tüketilen kekik balı, mevsimsel etkenlerden dolayı bu yıl yok denecek kadar az. Üretimin beklentinin altında olması fiyatları da etkiledi.

Darende'de uzun yıllardır arıcılık yapan Hayati İşcen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sofralık kekik balı için verimin az olduğu bir sene geçirdiklerini belirtti.

Kekik balının Türkiye'de en fazla üretimi yapılan balların arasında olduğunu vurgulayan İşcen, "Arıların bal yapma döneminde 45 gün süren şiddetli yağışlar oldu. Bu dönemde arılar bal üretiminde geç kaldı. Daha sonra 40 derecelerin üzerinde uzun kurak sıcak havalar etkili olunca çiçeklerdeki bal özleri kısa süre içerisinde kuruyarak verimsiz hale geldi. Arılarımız kovanlardan daha uzağa uçmaya ve bal üretmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kovanlarımızın çoğu boş kaldı. Arı, çıtalıları istediğimiz seviyede dolduramadı." diye konuştu.

Bal alırken vatandaşların şeker balı almamaya dikkat etmesi gerektiğine değinen İşcen, şunları kaydetti:

"Bal zamanı kovanları kontrol eden arıcılar, çıtaların yeterince bal ile dolmadığını gördükleri zaman arıya bir su bardağı şeker verir ve arı bal zamanına kadar o çıtayı doldurur. Bal alırken vatandaşlarımız mutlaka tanıdığı ve güvendiği insanlardan alışveriş yapsınlar. Aksi takdirde hem maddi açıdan, hem de sağlıkları açısından olumsuz etkileneceklerdir."

İşcen, kekik balının kilogramının 60-70 lira arasında satışa çıktığını aktararak, verim az olduğu için ilerleyen zamanlarda fiyatların artabileceğini ifade etti.