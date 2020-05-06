Malatya'da kaza sonrası yumruklar konuştu
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Malatya'da kaza sonrası yumruklar konuştu

Malatya'da kaza sonrası yumruklar konuştu
06.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:34

Malatya'da hafif ticari araçla otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanırken,kaza sonrası çıkan kavgayı ekipler ayırdı.

Malatya'da hafif ticari araçla otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanırken,kaza sonrası çıkan kavgayı ekipler ayırdı.

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Yimpaş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Z.Ç. idaresindeki 44 FM 263 plakalı hafif ticari araç kavşak içerisinde ilerleyen M.Ş.Y. yönetimindeki 06 HAB 45 plakalı otomobile çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç orta refüje çıkarak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanırken, taraflar arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırdı.

Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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