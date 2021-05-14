Malatya'da kayısıyı zirai don vurdu
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Malatya'da kayısıyı zirai don vurdu

Malatya'da kayısıyı zirai don vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya'nın önemli kayısı üretim alanlarından olan Akçadağ'da zirai don kaynaklı zararın boyutu görünenin çok üzerinde olduğunu belirtildi.

Malatya'nın önemli kayısı üretim alanlarından olan Akçadağ'da zirai don kaynaklı zararın boyutu görünenin çok üzerinde olduğunu belirtildi.

Malatya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don ile şiddetli fırtına sonrasında kayısı başta olmak üzere bir çok üründe büyük hasarın yaşandığı belirtiliyor. Kentin önemli kayısı üretim alanlarından olan Akçadağ'da ise zararın boyutu görünenin çok üzerinde olduğunu ifade edildi.

Akçadağ'ın afet kapsamına alınması gerektiğini kaydeden Akçadağ ilçe Doğu Mahalle Muhtarı Turgay Güneş, "Geçtiğimiz günlerde peş peşe yaşanan don ile şiddetli fırtına neticesinde kentin en önemli kayısı üretim merkezlerinden olan Akçadağ'da çok büyük hasar meydana geldi. Kendi bölgemiz olmak üzere ilçe genelinde onlarca kayısı bahçesinde üretici arkadaşlarla birlikte inceleme yaptık. Gördüğümüz manzara içimizi acıttı. Çünkü kayısı, bizlerin üreticinin her şeyi. Basında takip ettiğimiz kadarıyla bir çok ilçemizde maalesef durum aynı. Bayram kayısı üreticisine zehir olmuş durumda. Burada ziraat odalarına büyük iş düşüyor. İvedi bir şekilde hasar tespit çalışmalarına başlanılması gerekiyor. Yetkililerden konuya duyarlı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Malatya'da kayısıyı zirai don vurdu
Malatya'da kayısıyı zirai don vurdu
Malatya'da kayısıyı zirai don vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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