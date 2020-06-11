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Malatya'da kayısıda 381 bin 737 ton rekolte bekleniyor

MALATYA'da bu yıl kayısı rekoltesinin 381 bin 737 ton olması bekleniyor.

Malatya'da kayısıda 381 bin 737 ton rekolte bekleniyor
11.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:42

MALATYA'da bu yıl kayısı rekoltesinin 381 bin 737 ton olması bekleniyor.

Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun yetiştiği ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da hasat dönemi başladı. Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada ise yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısıyla ilgili rekolte çalışmasının tamamlandığını duyuruldu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kayısı Rekoltesi Tespit Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; 2020 yılı kayısı rekoltesi tahmini yaş olarak 381 bin 737 ton olarak belirlenmiştir. Yaş olarak ihracat ve iç piyasada tüketime ayrılan miktar 40 bin 637 ton olup; kurutmalığa ayrılan yaş kayısı miktarı 341 bin 100 ton ve elde edilecek kuru kayısı miktarı 85 bin 275 ton olarak tahmin edilmektedir."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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