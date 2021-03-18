Malatya'da "Kayısı Çiçeği" temalı özçekim yarışması yapılacak

Malatya Gastronomi, Turizm ve Tanıtım Derneği (MAGTAD) öncülüğünde düzenlenen Kayısı Çiçeği Şenlikleri'nde, "Kayısı Çiçeği" temalı ödüllü özçekim yarışması yapılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, MAGTAD paydaşlarında Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) koordinesinde gerçekleştirecek "Kayısı Çiçeği" temalı özçekim yarışmasına müracaatlar yarın başlayacak ve 15 Nisan'da sona erecek.

Yarışmada jüri tarafından seçilecek fotoğraflardan birinciye 1500 lira, ikinciye 1000 lira, üçüncüye 500 lira verilecek. Yarışma kapsamında 8 mansiyona 250'şer lira verilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler, magtad44 ınstagram adresinden fotoğraflarını gönderebilecek.

Instagram üzerinden en fazla beğeni alan özçekim ise 1000 lira ödüllendirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş