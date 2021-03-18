Malatya'da 'Kayısı Çiçeği Şenliği' yapılacak
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Malatya'da 'Kayısı Çiçeği Şenliği' yapılacak

18.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:09
Malatya'da 'Kayısı Çiçeği Şenliği' yapılacak

MALATYA'da, kentin turizm ve yemek kültürünü tanıtma amacıyla kurulan Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği tarafından 19- 21 Mart tarihleri arasında 'Kayısı Çiçeği Şenliği' düzenlenecek.

MALATYA'da, kentin turizm ve yemek kültürünü tanıtma amacıyla kurulan Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği tarafından 19- 21 Mart tarihleri arasında 'Kayısı Çiçeği Şenliği' düzenlenecek.

Yeni kurulan Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği tarafından 19- 21 Mart tarihleri arasında 'Kayısı Çiçeği Şenliği' etkinliği düzenlenecek. Kentin tanıtımının bu şekilde farklı bir boyutu ile ele alınacağını belirten Dernek Başkanı Zeki Saygı, Malatya'nın mutfak değerlerinin yanı sıra turizmi ve tanıtımını yapmayı amaçladıklarını söyledi. Saygı, 'Hayat çiçek açıyor' sloganı ile bu yıl ilkini gerçekleştirecekleri şenlikle ilgili olarak, "Mutfağımızın farkındalığı ve tanıtımı için sınırlı sayıda çok önemli şefler ve mutfak yazarlarımız konuk olarak gelecek. Onlarla çalışmalar yaparak paylaşımlar yapacağız" diye konuştu. 


Malatya'da 'Kayısı Çiçeği Şenliği' yapılacak
Malatya'da 'Kayısı Çiçeği Şenliği' yapılacak
Malatya'da 'Kayısı Çiçeği Şenliği' yapılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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