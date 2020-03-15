Malatya'da kayısı alana, kolonya hediye
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Malatya'da kayısı alana, kolonya hediye - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Malatya, Güncel

Malatya'da kayısı alana, kolonya hediye

Malatya'da kayısı alana, kolonya hediyeTÜRKİYE'de, koronavirüs vakasının görülmesinin ardından hijyen önlemleri hızla artarken, kolonya satışları bayram dönemlerindeki seviyelere ulaştı.

15.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:41
Malatya'da kayısı alana, kolonya hediye

Malatya'da kayısı alana, kolonya hediye

TÜRKİYE'de, koronavirüs vakasının görülmesinin ardından hijyen önlemleri hızla artarken, kolonya satışları bayram dönemlerindeki seviyelere ulaştı. Bu yoğunlukla bazı kolonya satıcıları fiyatları yükseltirken, Malatya'da kayısı esnafları ise kayısı alana kayısılı kolonya hediye ediyor.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla küresel bir salgına dönüşen yeni koronavirüse (Covıd-19) karşı önlemler artırılıyor. Türkiye'de de şu ana kadar 6 hastada tespit edilen virüsün yayılmaması içi ülke genelinde alınan önlemler ise üst seviyeye çıkarıldı. Bu yüzden kolonya satışları bayram dönemlerindeki seviyelere ulaştı. Dezenfektan maddelerin satışında da ciddi artış oluştu. Satışların yoğunluğundan dolayı da bazı kolonya satıcıları fiyatları yükseltti. Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun yetiştiği ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin karşılandığı, 'dünya kayısı başkenti' olarak bilinen Malatya'da da kayısı esnafları kayısılı kolonyayı işyerlerinde alışveriş yapan müşterilerine ücretsiz hediye ediyor. Koronavirüs yaygınlaşmadan önce de kayısılı kolonyayı hediye eden esnaflar, kolonya satışlarının artmasına rağmen, kolonyalarını müşterilerine hediye etmeye devam ediyor.

'BİZ BUNU FIRSATA ÇEVİRMEDİK'

Kayısı esnafı Emrullah Özdemir, kayısının koronavirüse karşı iyi geldiğini duyduklarını, kaydederek, "Malum ülkemizde de vakalar var, vakamız az da olsa önlemimizi almamız gerekiyor. Tabi bunu fırsata çeviren kolonya satıcısı olan arkadaşlarımız var maalesef. Tam tersine destek çıkacakları yerde ürünü fırsata çevirip para kazanmak istiyorlar. Bizde daha önce kayısı kolonyasını alışveriş yapan müşterilerimize ürünlerin yanında hediye ediyorduk. Biz bunu fırsata çevirmeyerek kayısı alan müşterilerimize, kayısı kolonyasını hediye ediyoruz. Fırsatçılık yapmıyoruz" diye konuştu.

'HEDİYE EDİLMESİNE ŞAŞIRDIK'

İl dışından gelerek kayısı alışverişi yapan müşteriler ise kayısı kolonyasını hediye ettikleri için şaşırdıklarını, bazı kolonya satıcılarının bu durumu fırsata çevirerek fiyat artırdığını söyledi. Vatandaşlar, Malatya'daki kayısı esnafını bu hareketlerinden dolayı takdir etti.

'VÜCUT DİRENCİNİ YÜKSEK TUTMAK İÇİN KURU KAYISI'

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı insanların vücut dirençlerini artırmaları için antioksidan kaynağı açısından zengin olan kuru kayısı tüketiminin önemli olduğunu, vatandaşların günde 5 kuru kayısı tüketmeleri gerektiği önerisinde bulunmuştu.

'ÇİN'E KAYISI İHRACATI DURDU'

Başkan Özcan, Çin'in Hubei eyaleti Wuhan şehrinde ortaya çıkan salgın nedeniyle bu ülkeye şu an kayısı ihracatının durma noktasında olduğunu, uzun zamandır uzak doğu pazarında Çin'e kayısı ihracatı üzerinde çalıştıklarını, 2019 yılında kayısı ihracatında Çin'de adeta bir patlama yaşandığını, 2018'de 600 ton olan kayısı ihracatının 2019'da 3 bin 200 tona kadar ulaştığını, maalesef yaşanan bu virüs salgını ile kayısı ihracatının durduğunu da duyurmuştu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Malatya'da kayısı alana, kolonya hediye

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Malatya'da kayısı alana, kolonya hediye

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı Haber
Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız Haber
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız
Erzurumlu Miray'ın koronavirüs önlemleri izleyenleri kahkahaya boğdu Haber
Erzurumlu Miray'ın koronavirüs önlemleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Dünyayı sarsan virüs, Netanyahu'ya yaradı! 25 Mayıs'a kadar rahat Haber
Dünyayı sarsan virüs, Netanyahu'ya yaradı! 25 Mayıs'a kadar rahat
Virüse karşı dezenfekte ettiği söylentisi çıktı, satışlar patladı Haber
Virüse karşı dezenfekte ettiği söylentisi çıktı, satışlar patladı
Bir dönem ülkemizi Avrupa'da temsil eden köklü kulüp 3. Lig'e düştü Haber
Bir dönem ülkemizi Avrupa'da temsil eden köklü kulüp 3. Lig'e düştü
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 724'e yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 724'e yükseldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi
Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı
Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı
Koronavirüse karşı koruyucu tulum siparişlerine yetişemiyorlar
Koronavirüse karşı koruyucu tulum siparişlerine yetişemiyorlar
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
Futbol kamuoyuna bomba gibi düşen haber! Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Futbol kamuoyuna bomba gibi düşen haber! Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte derbi hakkında merak edilen her şey
Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte derbi hakkında merak edilen her şey
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in 'Demirtaş' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Ali Babacan Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Muhterem Nur Burcu Kıratlı Fahrettin Koca
Spor Metin Oktay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Radamel Falcao Mustafa Cengiz
Daha Fazla İran Avrupa İtalya Ankara
Şu an buradasınız: Malatya'da kayısı alana, kolonya hediye - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 13:59:56. #1.15#