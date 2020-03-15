Malatya'da kayısı alana, kolonya hediye
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Malatya'da kayısı alana, kolonya hediye

TÜRKİYE'de, koronavirüs vakasının görülmesinin ardından hijyen önlemleri hızla artarken, kolonya satışları bayram dönemlerindeki seviyelere ulaştı.

15.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:07
Malatya'da kayısı alana, kolonya hediye

TÜRKİYE'de, koronavirüs vakasının görülmesinin ardından hijyen önlemleri hızla artarken, kolonya satışları bayram dönemlerindeki seviyelere ulaştı. Bu yoğunlukla bazı kolonya satıcıları fiyatları yükseltirken, Malatya'da kayısı esnafları ise kayısı alana kayısılı kolonya hediye ediyor.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla küresel bir salgına dönüşen yeni koronavirüse (Covıd-19) karşı önlemler artırılıyor. Türkiye'de de şu ana kadar 6 hastada tespit edilen virüsün yayılmaması içi ülke genelinde alınan önlemler ise üst seviyeye çıkarıldı. Bu yüzden kolonya satışları bayram dönemlerindeki seviyelere ulaştı. Dezenfektan maddelerin satışında da ciddi artış oluştu. Satışların yoğunluğundan dolayı da bazı kolonya satıcıları fiyatları yükseltti. Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun yetiştiği ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin karşılandığı, 'dünya kayısı başkenti' olarak bilinen Malatya'da da kayısı esnafları kayısılı kolonyayı işyerlerinde alışveriş yapan müşterilerine ücretsiz hediye ediyor. Koronavirüs yaygınlaşmadan önce de kayısılı kolonyayı hediye eden esnaflar, kolonya satışlarının artmasına rağmen, kolonyalarını müşterilerine hediye etmeye devam ediyor. 

'BİZ BUNU FIRSATA ÇEVİRMEDİK'Kayısı esnafı Emrullah Özdemir, kayısının koronavirüse karşı iyi geldiğini duyduklarını, kaydederek, "Malum ülkemizde de vakalar var, vakamız az da olsa önlemimizi almamız gerekiyor. Tabi bunu fırsata çeviren kolonya satıcısı olan arkadaşlarımız var maalesef. Tam tersine destek çıkacakları yerde ürünü fırsata çevirip para kazanmak istiyorlar. Bizde daha önce kayısı kolonyasını alışveriş yapan müşterilerimize ürünlerin yanında hediye ediyorduk. Biz bunu fırsata çevirmeyerek kayısı alan müşterilerimize, kayısı kolonyasını hediye ediyoruz. Fırsatçılık yapmıyoruz" diye konuştu.'HEDİYE EDİLMESİNE ŞAŞIRDIK'İl dışından gelerek kayısı alışverişi yapan müşteriler ise kayısı kolonyasını hediye ettikleri için şaşırdıklarını, bazı kolonya satıcılarının bu durumu fırsata çevirerek fiyat artırdığını söyledi. Vatandaşlar, Malatya'daki kayısı esnafını bu hareketlerinden dolayı takdir etti.'VÜCUT DİRENCİNİ YÜKSEK TUTMAK İÇİN KURU KAYISI'Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı insanların vücut dirençlerini artırmaları için antioksidan kaynağı açısından zengin olan kuru kayısı tüketiminin önemli olduğunu, vatandaşların günde 5 kuru kayısı tüketmeleri gerektiği önerisinde bulunmuştu. 'ÇİN'E KAYISI İHRACATI DURDU'Başkan Özcan, Çin'in Hubei eyaleti Wuhan şehrinde ortaya çıkan salgın nedeniyle bu ülkeye şu an kayısı ihracatının durma noktasında olduğunu, uzun zamandır uzak doğu pazarında Çin'e kayısı ihracatı üzerinde çalıştıklarını, 2019 yılında kayısı ihracatında Çin'de adeta bir patlama yaşandığını, 2018'de 600 ton olan kayısı ihracatının 2019'da 3 bin 200 tona kadar ulaştığını, maalesef yaşanan bu virüs salgını ile kayısı ihracatının durduğunu da duyurmuştu.

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Kaynak: DHA

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