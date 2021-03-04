Malatya'da kayısı ağaçları çiçek açtı
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Malatya'da kayısı ağaçları çiçek açtı

04.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:12
Malatya'da kayısı ağaçları çiçek açtı

Malatya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bazı kayısı ağaçları çiçek açtı.

Malatya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bazı kayısı ağaçları çiçek açtı.

"Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da mart başı olmasına rağmen gündüz 12-13 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle bazı kayısı ağaçları çiçek açtı.

Kale ilçesinde Karakaya Baraj Gölü kenarındaki kayısı ağaçlarının çiçek açması çiftçileri şaşırttı.

Kıyıcak Mahallesi'nde kayısı yetiştiren Özer Kıvanç, normalde mart ayının sonlarına doğru kayısı ağaçlarının çiçek açtığını, bahçesindeki ağaçların çiçeklenmesini görünce şaşırdığını belirtti.

Kıvanç, sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesiyle yaşanabilecek donda çiçek açan ağaçların zarar göreceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur

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