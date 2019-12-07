Malatya'da, kasapta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

07.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:58

Malatya'da, kasapta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan, nakleden, bulunduran kişi ve grupların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi'nde bulunan Kasap Pazarı'ndaki bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, et ve kemiklerin arasında 15 gram sentetik uyuşturucu, 1,61 gram esrar, çok sayıda satışı izne tabi uyuşturucu etkisi yaratan hap, 11 yeşil reçeteye tabi ilaç ve 1 hassas cep terazisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan R.K, A.T. ve B.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.T. ve B.T, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA