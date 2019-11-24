Malatya'da kartpostallık görüntüler
Haberler » Güncel » Malatya'da kartpostallık görüntüler - Haber

Malatya'da kartpostallık görüntüler

Malatya'da sonbahar ayları nedeniyle sararan ve yaprak dökmeye başlayan ağaçlar renk cümbüşü ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.

24.11.2019 13:41 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:47
Malatya'da kartpostallık görüntüler

'da sonbahar ayları nedeniyle sararan ve yaprak dökmeye başlayan ağaçlar renk cümbüşü ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Malatya'da sonbahar mevsimi tüm güzelliklerini ortaya çıkardı. ilçesine bağlı ve Konak Mahallerinde tüm renklerin hakim olması ile oluşan renk cümbüşü görenleri kendine hayran bırakıyor. Ortaya çıkan manzara ilçenin güzelliğine güzellik katarken, fotoğraf tutkunları da en güzel kareyi yakalamak için ağaçlık alanlara koştu.


Gazeteci ve fotoğraf tutkunu Alişan Hayırlı'da, Gündüzbey'in sonbahar güzelliğini fotoğraflayanlardan biri. Doğa tutkunu olan Hayırlı, sonbaharda Malatya'nın ortaya çıkan güzelliğini arkadaşları ile fotoğrafladıklarını söyleyerek özellikle Yeşilyurt'tun sonbaharda fotoğraf tutkunlarının bir açık hava stüdyosu haline geldiğini ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et