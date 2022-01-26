Malatya'da "Kartopu ve Kardan Adam Şenlikleri" düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da "Kartopu ve Kardan Adam Şenlikleri" düzenlendi

Malatya'da

Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyince gerçekleştirilen "Kartopu ve Kardan Adam Şenlikleri"nde renkli görüntüler oluştu.

Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyince gerçekleştirilen "Kartopu ve Kardan Adam Şenlikleri"nde renkli görüntüler oluştu.

Hilal Park'ta düzenlenen etkinliğe katılanlar, kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

Şenlik alanında vatandaşların kar topu attığı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, iki hafta önce yılın yağışlı geçmesi için dua ettiklerini anımsattı.

Kentte yoğun bir kar yağışının görüldüğünü ve belediye olarak karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Çınar, "Karın bol olduğu bir dönemde bu şenlikleri yapıyoruz, çok neşeli oldu." dedi.

Etkinlikte, kardan adam yapanlara çeşitli hediyeler verildi.

Malatya'da Kartopu ve Kardan Adam Şenlikleri düzenlendi

Malatya'da Kartopu ve Kardan Adam Şenlikleri düzenlendi

Malatya'da Kartopu ve Kardan Adam Şenlikleri düzenlendi

Malatya'da Kartopu ve Kardan Adam Şenlikleri düzenlendi

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

Yeşilyurt, Malatya, Çınar, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title