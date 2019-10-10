Malatya'da karma resim sergisi açıldı

10.10.2019 15:34

Malatya'da "Semt Konakları Karma Resim Sergisi" törenle açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışını Başkan Vekili Selim Pilten yaptı.

Yapılan ürünleri beğendiğini aktaran Pilten, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel ürünler ortaya çıkmış. İnşallah bundan sonra da daha güzel ürünlerin çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerin ücretsiz olarak gezebileceği ve 175 eserin yer aldığı sergi, 13 Ekim Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA