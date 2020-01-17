Malatya'da karla yoğun mücadele

17.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:25

Malatya'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kentin birçok kesimi beyaza büründü. Battalgazi Belediyesine bağlı ekipler de kent merkezi ve kırsal mahallelerde yoğun bir karla mücadele çalışması başlattı.



Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğünden oluşan karla mücadele ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalara başladı. Battalgazi ilçe merkezinde kaldırımlardaki karları temizleyen ekipler, yaya trafiğinin sağlıklı bir şekilde sağlanması için mücadele etti. Şehir merkezinde 5 ekiple 30 personel tuzlama çalışmalarına katılırken, ilçe merkezinde gün boyunca yaklaşık 150 ton tuz kullanılarak çalışma yapıldı. Kırsal mahallelerde ulaşım aksamaması için 10 iş makinesi sahada zor şartlarda çalışma yürüttü. Gün boyunca yol açma ve kar temizleme çalışması sürerken merkez mahallelerde kar yağışının fazla olduğu sokaklarda temizlik işleri görevlileri de kaldırımları temizledi. 150 personelin görevlendirildiği karla mücadele çalışmalarında, yer yer devam eden kar yağışı ile birlikte yol açma çalışmaları da devam ediyor.



Vatandaşların karda olumsuzluk yaşamaması için teyakkuza geçen Battalgazi Belediyesinin karla mücadele çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Gece kar yağışı etkili olduktan sonra arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik ve arkadaşlarımız da sabahın erken saatlerinde tuzlama, yol açma ve kaldırım temizleme çalışmalarına başladılar. Ekip arkadaşlarımız şu soğuk kış günlerinde caddelerde, sokaklarda, kar içerisinde çok yoğun çalışıyorlar. Gün boyunca vatandaşlarımızın olumsuzluk yaşamaması için yoğun gayret sarf ettiler. Kar berekettir ama zaman zaman da olumsuzluklara neden olabiliyor. İlçemiz de bir olumsuzluk istemiyoruz ve bunun için de sürekli saha da olacağız. Karla mücadele eden ekip arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Soğuk günlerde durmadan çalışıyorlar" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA