Malatya'da karla mücadele çalışması
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Malatya'da karla mücadele çalışması

16.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:32
Malatya'da karla mücadele çalışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde kar yağışı nedeniyle kapalı yol bulunmadığını bildirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde kar yağışı nedeniyle kapalı yol bulunmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin kırsal mahalleleri ile ilçelerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışma başlattığı hatırlatıldı.

Ekiplerin karla mücadele çalışmasıyla ilgili, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan yolların tamamını ulaşıma açtı. Acil durumlara karşı tedbirlerini alan ve ekiplerini hazır bekleten Büyükşehir Belediyesi, buzlanmalara karşı tuzlama, yol açma çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kırsal bölgelerde etkisini gösteren kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için 24 saat aralıksız çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akçadağ'da 4, Hekimhan'da 6, Doğanşehir'de 2, Pütürge'de 5, Arguvan'da 1, Battalgazi'de 2 ve Kuluncak'ın Başören-Konaktepe grup yolundaki çalışmaları büyük oranda tamamladı. Malatya genelinde kapalı yol bulunmazken, 800 personel ve 400 iş makinesi karla mücadelede etkin bir görev alıyor."

Öte yandan, kar yağışının yüksek kesimlerde aralıklarla devam etmesinden dolayı ekiplerin açılan yolların tekrar kapanmaması için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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