Malatya'da kargo aracında 8,5 ton kaçak tütün ele geçirildi Malatya'da jandarma ekipleri, bir kargo firmasına ait iki araçta 8 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Malatya'da jandarma ekipleri, bir kargo firmasına ait iki araçta 8 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde şüphe üzerine bir kargo firmasına ait iki kamyonette arama yaptı.

Ekipler, araçlarda 8 ton 500 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA