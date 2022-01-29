Malatya'da karda doğa yürüyüşü etkinliği yapıldı, katılımcılara balık ve sucuk ikram edildi.

Beylerderesi Barajı'nın yanındaki Yeşilyurt Millet Bahçesi'nde belirlenen güzergahta, Yeşilyurt Belediyesince organize edilen programda Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve katılımcılar karda doğa yürüyüşü yaptı.

Canlı müzik dinletisi eşliğinde yakılan mangallarda pişirilen balık ve sucuklar vatandaşlara ikram edildi.

Etkinliğe katılanlar daha sonra kartopu oynadı.

Burada konuşan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Bu karlar inşallah toprağımızla buluşacak, ürünlerimiz bereketlenecek ve inşallah hepimizin sofrasına gelecek. İklim değişikliğinin yaşandığı, kuraklığın baş gösterdiği bu dönemlerde rabbim bize bereket verdi, kar verdi ve AK Partili belediyelerimiz çok hummalı bir çalışma yaptı, vatandaşımızın sorun yaşamaması için ellerinden gelen tüm çabayı sarf etti." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise son bir haftadır kente çok ciddi kar yağdığını, karla mücadele ekiplerinin günde 3 vardiya çalışıp vatandaşları mağdur etmediğini kaydetti.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da Malatyalıları bir araya getiren organizasyon için Çınar'ı kutladı.