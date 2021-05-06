Malatya'da Karayolu Trafik Haftası etkinliği yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da Karayolu Trafik Haftası etkinliği yapıldı

Malatya'da Karayolu Trafik Haftası etkinliği yapıldı
Anadolu Ajansı / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Karayolu Trafik Haftası kapsamında jandarma trafik timleri kamyon ve traktörlere reflektör dağıttı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Karayolu Trafik Haftası kapsamında jandarma trafik timleri kamyon ve traktörlere reflektör dağıttı.

Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Jandarma trafik timleri, etkinlik kapsamında vatandaşlara ve esnafa maske, boyama kitabı ve broşür dağıttı.

Kamyonet ve traktör sürücülerine ise reflektör dağıtan jandarma, Karayolu Trafik Haftası ile ilgili bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

'Adınız cinayete karıştı' diyerek 5 kişiyi dolandıran suç örgütü liderinin savunması pes dedirtti
"Adınız cinayete karıştı" diyerek 5 kişiyi dolandıran suç örgütü liderinin savunması pes dedirtti
Baba ve 17 yaşındaki oğlu arazide öldürüldü! Çifte cinayetin nedeni pes dedirtecek cinsten
Baba ve 17 yaşındaki oğlu arazide öldürüldü! Çifte cinayetin nedeni pes dedirtecek cinsten
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Eda Ece Ebru Yaşar Yıldız Tilbe
Spor Diego Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Malatya'da Karayolu Trafik Haftası etkinliği yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 13:09:18. #1.15#

title