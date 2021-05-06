Malatya'da Karayolu Trafik Haftası etkinliği yapıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Karayolu Trafik Haftası kapsamında jandarma trafik timleri kamyon ve traktörlere reflektör dağıttı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Karayolu Trafik Haftası kapsamında jandarma trafik timleri kamyon ve traktörlere reflektör dağıttı.

Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Jandarma trafik timleri, etkinlik kapsamında vatandaşlara ve esnafa maske, boyama kitabı ve broşür dağıttı.

Kamyonet ve traktör sürücülerine ise reflektör dağıtan jandarma, Karayolu Trafik Haftası ile ilgili bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın