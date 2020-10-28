Malatya'da Karabulut ve Gürkan'dan Mevlid Kandili mesajı
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Malatya'da Karabulut ve Gürkan'dan Mevlid Kandili mesajı

28.10.2020 17:05 | Son Güncelleme: 28.10.2020 17:09
Malatya'da Karabulut ve Gürkan'dan Mevlid Kandili mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümünde bir Mevlid Kandili'ni daha idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mevlid Kandili'nin, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını daha da pekişmesine, güçlenmesine vesile olacak en müstesna gecelerden olduğuna işaret eden Gürkan, "Sevgili peygamberimiz bize yaradılış gayemizin Allah'a samimi birer kul olarak yaşamak olduğunu ve dosdoğru istikameti öğretti. O, ümmetine hakikatleri öğreten bir öğretmendi. O, şefkat abidesi bir baba, sevgi ve muhabbet dolu bir eş, ümmetine adalet ve hakkaniyetle hükmeden cesur bir liderdi. O, bize rehber oldu, iki cihan kurtuluşuna giden yolu açtı ve bu yolda yürüyebilmek için biz inananlara kardeşliği, birlik ve beraberliği, yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğütledi." ifadelerini kullandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise mesajında, "Rahmetin, merhametin, yoksulların, mazlumların Peygamberi, efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) dünyaya teşriflerinin 1449. yıl dönümünde Mevlid-i Nebi gecemizi tebrik ediyor, tüm insanlığa ve İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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