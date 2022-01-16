Malatya'da kar yağışı nedeniyle 27 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Malatya'da kar yağışı nedeniyle 27 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

Malatya'da kar yağışı nedeniyle 27 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 27 yerleşim biriminin yolu kapandı.

KULUNCAK, MALATYA (AA) - Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 27 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Hekimhan'da 14, Kuluncak'ta 6, Arapgir'de 4, Darende'de 2 ve Battalgazi ilçesinde 1 kırsal mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kar yağışının etkili olduğu ilçelerde kapanan 27 mahalle yolunu ulaşıma açmak için çok sayıda iş makinesiyle çalışıyor.

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AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri
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Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 27 yerleşim biriminin yolu kapandı.

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