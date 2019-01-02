Malatya'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Malatya'da özellikle kırsal kesimlerde etkili olan kar yağışı birçok köyün yolunu kapatırken, sağlık ekipleri hastalara belediye ekiplerinin yardımı ile ulaşabiliyor.

Son 3 günde birçok acil çağrıya müdahale eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, sağlık sorunları yaşayan birçok vatandaşa da sağlık ekiplerini ulaştırdı. Doğanşehir'e bağlı Beğre Mahallesi'nde 5 gün önce doğan ve yüksek ateş teşhisi konulan Ayaz bebeğin hastaneye yetiştirilmesi için karla kaplı köy yolu belediye ekiplerinin hummalı çalışması ile açıldı ve bebek ambulansla hastaneye götürüldü. Yine Hekimhan ilçesinin Yeşilpınar Mahallesi'nde kaygan zeminde düşüp ayağını kıran 64 yaşındaki Rukiye Yiğit, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yolu açmasıyla 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Mahallelerde yaşanan elektrik arızalarının daha kısa sürede giderilmesi için başta TEDAŞ olmak üzere ilgili kurumların bölgeye ulaşımı için çalışan belediye ekipleri arızaların kaynaklandığı noktalara kadar yol açma çalışmaları yapıyor.

Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediyesinin koordinatörlüğünde karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar kapsamında kapanan 280 mahalle yolunun tamamı ulaşıma açıldı. Kent merkezinde don olaylarına karşı tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi ilçelerde ve yüksek kesimlerde ise kar küreme ve yol açma çalışmaları yapıyor.

Kapanan yolların tamamını ulaşıma açan Büyükşehir Belediyesi şu ana kadar 10 bin 633 kilometre karla mücadele çalışması yaptı. Tipi nedeniyle kapanan yollar gün içerisinden birçok defa açılıyor. - MALATYA

Kaynak: İHA