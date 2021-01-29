Malatya'da kar yağışı etkili oldu
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Malatya'da kar yağışı etkili oldu

29.01.2021 09:43 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:48

Malatya'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Malatya'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri kavşak ve ana arterlerde görev aldı, araçlar kontrollü ilerledi.

Beyaz örtüye bürünen kentte ağaçlar ve araçlar karla kaplandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ise yollarda don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına başladı.

Malatya'da kar yağışı etkili oldu
Malatya'da kar yağışı etkili oldu
Malatya'da kar yağışı etkili oldu
Malatya'da kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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