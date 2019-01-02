Malatya'da Kar Yağışı Etkili Oldu
Malatya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.
Malatya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.
Kar yağışı sonucu çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası yaşanırken kara hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı.
Bazı vatandaşlar ise kar yağışının tadını çıkararak bol bol fotoğraf çektirip kar topu oynadı.
Karla mücadele ekipleri, kent merkezinde ana caddelerde, rakımı yüksek mahallelerde tuzlama ve karla mücadele çalışmalarına başlattı.
Kaynak: AA