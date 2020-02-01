Malatya'da kar yağışı, depremzedeleri olumsuz etkiledi
Haberler » Güncel » Malatya'da kar yağışı, depremzedeleri olumsuz etkiledi - Haber

Malatya'da kar yağışı, depremzedeleri olumsuz etkiledi

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin hasara yol açtığı Malatya'nın Kale ilçesinde etkili olan kar yağışı, çadırda kalan depremzedeleri olumsuz etkiledi.

01.02.2020 10:35 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:35
Malatya'da kar yağışı, depremzedeleri olumsuz etkiledi

ELAZIĞ'ın ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin hasara yol açtığı 'nın ilçesinde etkili olan kar yağışı, çadırda kalan depremzedeleri olumsuz etkiledi.

Kale ilçesinde etkili olan kar yağışı, evlerinin hasar görmesi nedeniyle çadırda yaşayan aileleri olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle çadırların kurulduğu alan beyaza büründü. Depremzedeler, çadırda yaşamının zor olduğunu söyledi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler