Malatya'da kar yağışı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - Hasan Eryılmaz - Güncel
 - Güncelleme:

Malatya'da kar yağışı Malatya genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

MALATYA (İHA) - Malatya'da kar yağışı

MALATYA - Malatya genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Malatya'yı bir süredir etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir ilçeleri başta olmak üzere kırsal kesimlerde yer yer 20 santimetreye ulaşan kar akşam saatlerinde kent merkezinde etkisini gösterdi.

Bir süre yağmurla karışık sepken olarak düşen yağışların hafta sonu da sürmesi beklenirken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ise aralarında Malatya'nın da 5 il için buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Malatya'da kar yağışı

Malatya'da kar yağışı

Malatya'da kar yağışı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Güncel

Malatya, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title