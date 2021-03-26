MALATYA Malatya'da kar yağışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

MALATYA Malatya'da kar yağışı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'da kar yağışıMALATYA, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

3 ilde Bitcoin dolandırıcılarına operasyon! 12 milyon lirayı hesaplarına aktarmışlar
3 ilde Bitcoin dolandırıcılarına operasyon! 12 milyon lirayı hesaplarına aktarmışlar

Malatya'da kar yağışı

MALATYA, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Güzel manzaraların ortaya çıktığı kentte, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 60 santimetreye ulaştı. Trafikte kayan araçlar nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Ekiplerin yollarda tuzlama çalışması yaptığı kentte, polisler kar lastiği olmayan ve zincir takmayan sürücüleri uyardı.

MALATYA Malatya'da kar yağışı
MALATYA Malatya'da kar yağışı
MALATYA Malatya'da kar yağışı
MALATYA Malatya'da kar yağışı
MALATYA Malatya'da kar yağışı
MALATYA Malatya'da kar yağışı
MALATYA Malatya'da kar yağışı
MALATYA Malatya'da kar yağışı
MALATYA Malatya'da kar yağışı
MALATYA Malatya'da kar yağışı
MALATYA Malatya'da kar yağışı
MALATYA Malatya'da kar yağışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Mustafa Destici Enis Berberoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Esra Erol Guy Ritchie Birkan Sokullu Uraz Kaygılaroğlu
Spor Muslera Mesut Bakkal Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MALATYA Malatya'da kar yağışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 10:26:47. #1.14#
title