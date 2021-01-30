Malatya'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 496 mahallenin yolu açıldı
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Malatya'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 496 mahallenin yolu açıldı

30.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:45
Malatya'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 496 mahallenin yolu açıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapanan 496 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapanan 496 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 800 kişilik ekip, 400 karla mücadele aracıyla çalışmalarına devam ediyor.

İlçelerden Akçadağ'da 57, Arapgir'de 51, Arguvan'da 47, Battalgazi'de 89, Darende'de 48, Doğanşehir'de 39, Doğanyol'da 3, Hekimhan'da 10, Kale'de 17, Kuluncak'ta 22, Pütürge'de 5, Yazıhan'da 26 ve Yeşilyurt ilçesinde ise 82 mahallenin kar nedeniyle kapanan yolu açıldı.

Ekipler, 222 mahallede ise çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, ekipler, Hekimhan ilçesinde, rahatsızlanan ve yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemeyen Güler Şimşek'i (51), Taşoluk Mahallesi'nin yolunu açarak evinden aldı. Şimşek, 112 Acil Servis ekibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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