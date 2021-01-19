Malatya'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 349 mahallenin yolu açıldı

Malatya'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 718 mahalleden 349'unun yolu ulaşıma açıldı.

Kentte dün akşam saatlerinden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

400 ekip ve 800 çalışan ile 24 saat esasına göre karla mücadele eden ekipler, 718 mahalleden 349'unun yolunu ulaşıma açtı.

Kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, yol açma faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine