Malatya'da kar nedeniyle ulaşılamayan hasta yolun açılmasıyla hastaneye götürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Malatya'da kar nedeniyle ulaşılamayan hasta yolun açılmasıyla hastaneye götürüldü

15.01.2021 22:47 | Son Güncelleme: 15.01.2021 22:50
Malatya'da kar nedeniyle ulaşılamayan hasta yolun açılmasıyla hastaneye götürüldü

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hasta, ekiplerin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hasta, ekiplerin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kızılmağara Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen 70 yaşındaki bir hasta, göğüs ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri nedeniyle 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Hastayı almaya giden ambulans, yolun kar yağışı nedeniyle kapanmasından dolayı ilerleyemedi.

Sağlık ekipleri, yolun açılması için Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi.

Belediyenin karla mücadele ekipleri iş makinelerinin yardımıyla yolu ulaşıma açtı.

Yolun açılmasıyla hasta, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Kanye West Murat Dalkılıç Jennifer Lopez
Spor Erol Bulut İsmail Kartal Tolga Ciğerci Vincent Aboubakar İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Twitter Selçuk Özdağ Gelecek Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da kar nedeniyle ulaşılamayan hasta yolun açılmasıyla hastaneye götürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 22:50:33. #1.14#
title