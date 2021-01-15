Malatya'da kar nedeniyle ulaşılamayan hasta yolun açılmasıyla hastaneye götürüldü

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hasta, ekiplerin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kızılmağara Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen 70 yaşındaki bir hasta, göğüs ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri nedeniyle 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Hastayı almaya giden ambulans, yolun kar yağışı nedeniyle kapanmasından dolayı ilerleyemedi.

Sağlık ekipleri, yolun açılması için Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi.

Belediyenin karla mücadele ekipleri iş makinelerinin yardımıyla yolu ulaşıma açtı.

Yolun açılmasıyla hasta, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş