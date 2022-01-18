Bingöl'de okullara kar tatili

MALATYA (İHA) - Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeni ile okullar yarın tatil edildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeni ile il merkezi ve ilçelerde eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde Çarşamba günü eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri