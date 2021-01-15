Malatya'da kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
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Malatya'da kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

15.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:08
Malatya'da kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyeleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyeleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yağışın etkili olduğu Yeşilyurt ilçesinin Porga, Kozluk, Aşağıköy, Ortaköy, Salkonak ve Öncü mahallelerinde mahsur kalan araçları kurtardı.

Kar dolayısıyla kapanan Hekimhan ilçesine bağlı Delihasanyurdu, Yukarı Selimli grup yolunda ise ekiplerce kar temizleme çalışması yapıldı.

Akçadağ ilçesi Bayramuşağı Mahallesi ile Yeşilyurt'a bağlı mahalle ve grup yolları da ulaşıma açıldı.

Yeşilyurt Belediyesi ekipleri ise kırsal mahallelerde kardan kapanan yolları açtı. Battalgazi Belediyesi ekipleri, Karagöz Mahallesi'nde kara yollarında tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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