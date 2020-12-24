Malatya'da kar nedeniyle buzlanan yollarda tuzlama çalışması yapıldı
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Malatya'da kar nedeniyle buzlanan yollarda tuzlama çalışması yapıldı

24.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:48
Malatya'da kar nedeniyle buzlanan yollarda tuzlama çalışması yapıldı

Malatya'da kar nedeniyle buzlanan yollarda tuzlama çalışması yapıldı.

Malatya'da kar nedeniyle buzlanan yollarda tuzlama çalışması yapıldı.

Merkez Yeşilyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ilçenin kırsal mahallelerinde etkisini gösterdi.

Porga bölgesindeki yüksek rakımlı Kozluk Mahallesi'nin kardan dolayı buzlanan yolu ekiplerce tuzlanarak ulaşıma açıldı.

Ekiplerin kar yağışının etkili olduğu bölgelerdeki yollarda tuzlama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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